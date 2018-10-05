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تعليم

نائب وزير التعليم: تحية إجلال واحترام للمدرسين المصريين في اليوم العالمي للمعلم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه يتقدم بتحية إجلال واحترام لكل معلمي مصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم.

وقال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن المعلمين هم الركيزة الأهم في برنامج تطوير التعليم ،الجاري تطبيقه الان من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اعتبار انهمهم من يراهم التلاميذ ويعتبرونهم القدوة والمثل الاعلي

وأضاف مجاهد قائلًا : كلي ثقة في أن برنامج تطوير التعليم في مصر ، سينجح وسيكون المعلم هو حجر الزاوية في هذا النجاح.

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