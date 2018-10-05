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أخبار العالم

مراسل سابق للجزيرة: قطر في طليعة الدول المتجسسة على الأجانب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
شن محمد فهمي المراسل السابق لقناة الجزيرة القطرية في مصر هجوما على قطر في مقال نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، وقال إنها تجند أشخاصا للعمل على شن هجمات إلكترونية، وأن قناة الجزيرة تدعم إيران والتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وحماس بنشر تقارير إيجابية عنهم، فيما تنشر تقارير عن العنصرية في الدول الغربية بينما يمارس قادة القناة أكثر أشكال القمع وحشية في قطر نفسها.

وسخر فهمي من الوعد الذي قدمه أمير قطر تميم بن حمد خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن بلاده ستعقد مؤتمرا دوليا حول القرصنة الإلكترونية قريبا، قائلا إن قطر هي الدولة المثالية لاستضافة مثل هذا المؤتمر وبحث هذه القضية حيث يمكن لمسؤوليها إلقاء خطب حول كيفية تجنيد مرتزقة للقيام بعمليات قرصنة إلكترونية لأسرار مواطني الدول الأخري ويمكن للمستشارين الإعلاميين الأمريكيين الذين يعملون في قطر عقد حلقة نقاش حول كيفية نشر رسائل البريد الإلكتروني المخترقة في وسائل الإعلام الأمريكية.

وأكد أن عقد المؤتمر فكرة رائعة، لأن قطر تمتلك الكثير عن القرصنة الإلكترونية لتعلم العالم، فهي في طليعة الدول التى تجسس إلكترونيا على الأجانب.

وأوضح فهمي أن قطر استخدمت قناة الجزيرة كواجهة لسياستها الخارجية، فيما تتخفي القناة بمظهر أنها وكالة إخبارية مستقلة، ولكنى مع آخرين ممن يعملون هناك يعلمون أنها تعكس وجهة نظر الدوحة للعالم، ويظهر هذا بوضوح في معظم تقاريرها حيث تقوم بشكل روتيني بالدفاع عن منظمات إرهابية مثل الإخوان وحماس وحزب الله وجبهة النصرة في سوريا، وكذلك تقديم تغطية إيجابية لإيران.

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