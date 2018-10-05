مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: 40 قصرا تاريخيا بحاجة إلى تطوير

أكد الدكتور الحسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن وزارة الآثار تعمل حاليا على تجديد وتطوير ما يقرب من 40 قصرا تاريخيا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والمالية والاتصالات وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، التي ترأسها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.





وأوضح "عبد البصير" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة، أن الهدف الأساسي من اللجنة إستغلال تلك القصور الإستغلال الأمثل، حيث أنها تمثل القوى الناعمة لمصر، حيث يمكنها المشاركة بشكل كبير في إدارة الاقتصاد المصري.



