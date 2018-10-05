نائب وزير التعليم للمعلمين: نُقدِّركم ونعدكم بإصدار قرارات سارة لكم قريبًا

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه يتقدم بخالص التهنئة لجميع معلمي مصر ، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذى يواكب احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد.



وقال عمر في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن الدولة خلال المرحلة الحالية تضع ملف التعليم والمعرفة و صحة المواطن المصرى على رأس أولوياتها ، مشيرًا إلى أن المعلم هو العنصر الأهم فى نظر الدولة سواء بالتعليم ما قبل الجامعى والجامعى لبناء إنسان مصرى يحافظ على وطننا الغالى ويعيد له مكانته التى يستحقها .



وأوضح عمر أنه خلال الفترة القصيرة القادمة ، ستعمل الوزارة على إصدار العديد من القرارات التى طالما طالب بها المعلمون خلال العقود الماضية ، تقديرا وعرفانا برسالتهم السامية التى حافظت ومازالت تحافظ على الهوية المصرية.