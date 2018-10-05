باكستان: مقتل قيادي بارز في حزب سني متطرف برصاص مسلحين مجهولين

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل قيادي بارز في حزب سني متطرف يعرف باسم "أهل السنة والجماعة" برصاص مسلحين مجهولين في مدينة "بيشاور" شمال غرب البلاد.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن جاويد إقبال مسئول محلي بالشرطة قوله إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل القيادي إسماعيل دارفيش وحارسه فجر اليوم على مشارف مدينة بيشاور، مضيفا أن البحث ما زال جاريا عن المهاجمين.



تجدر الإشارة إلى أن درافيش هو الزعيم الإقليمي السابق لجماعة "جيش الصحابة" المحظورة في باكستان والمناهضة للشيعة والتي اتُهمت بشن هجمات عنيفة بحقهم.