ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

باكستان: مقتل قيادي بارز في حزب سني متطرف برصاص مسلحين مجهولين

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل قيادي بارز في حزب سني متطرف يعرف باسم "أهل السنة والجماعة" برصاص مسلحين مجهولين في مدينة "بيشاور" شمال غرب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن جاويد إقبال مسئول محلي بالشرطة قوله إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل القيادي إسماعيل دارفيش وحارسه فجر اليوم على مشارف مدينة بيشاور، مضيفا أن البحث ما زال جاريا عن المهاجمين.

تجدر الإشارة إلى أن درافيش هو الزعيم الإقليمي السابق لجماعة "جيش الصحابة" المحظورة في باكستان والمناهضة للشيعة والتي اتُهمت بشن هجمات عنيفة بحقهم.

ترشيحاتنا

مراسل سابق للجزيرة: قطر في طليعة الدول المتجسسة على الأجانب

هنا عاش بوتين باسم مستعار كمتدرب في الـ كي جي بي.. فيديو

النفط يرتفع قبيل عقوبات أمريكية على إيران

الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركة هواوى مصر لتدريب 100 مهندس

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

السفارة المصرية في فيينا تحتفل بذكرى أكتوبر بفيلم جدو البطل

تعرف على موعد مباريات اليوم بالدوري المصري

وزير الخارجية‬ يسلم ‪رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس وزراء اليابان

السينما والأدب خط الدفاع الثانى فى حرب أكتوبر .. الرصاصة لا تزال فى جيبى ترصد بطولات الجندى المصرى.. ورأفت الهجان يكشف تفاصيل الجاسوسية .. ويوسف العقاد يركز على الأبعاد النفسية للجندى

استعدادات وتجهيزات مبهرة لمنتدى شاب العالم.. فيديو

باحث اقتصادي: التقييمات الإيجابية لبرنامح الإصلاح لها مردود اقتصادي قوي..فيديو

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. صور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

فيديو

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: 40 قصرا تاريخيا بحاجة إلى تطوير
باحث اقتصادي: التقييمات الإيجابية لبرنامح الإصلاح لها مردود اقتصادي قوي..فيديو
طريقة عمل دجاج سويت أند ساور للشيف شربينى
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم.. فيديو
توصيل الغاز لـ175 ألف وحدة سكنية..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟