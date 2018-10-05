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أخبار العالم

ترامب: أستطيع هزيمة بوتين في مباراة ملاكمة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
دونالد ترامب وفلاديمير
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
أحمد محرم
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، خطابًا في ولاية منيسوتا للدعاية لحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، شن ترامب كعادته هجومًا عنيفًا على وسائل الإعلام الأمريكية، التي تتهمه بالتبعية لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا إن وسائل الإعلام تريد منه الدخول في مباراة ملاكمة مع الرئيس الروسي.

وأضاف ترامب "أعتقد أنني سأقدم عرضًا جيدًا في مباراة ملاكمة (مع بوتين)"، مشيرًا إلى قدرته على هزيمة الأخير.

وانتقد ترامب ازدواجية وسائل الإعلام، التي تتهمه بالتهاون مع بوتين والتشدد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قائلًا "لو كنت متشددًا مع بوتين لقالوا إنني متشدد أكثر من اللازم".

وأضافت الصحيفة أن ترامب رفض إدانة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في وقت سابق من هذا العام، بينما يحجم عن تقديم الدعم لأجهزة المخابرات الأمريكية في التحقيقات التي تجريها بهذا الصدد.

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