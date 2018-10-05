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أخبار البلد

الخارجية: تحية وتقدير وعرفان لأبطال لم يبخلوا بدمائهم في سبيل تراب الوطن

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أ ش أ
وجه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وكتب متحدث الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم "الجمعة":"في يوم بلغت عزتنا وكرامتنا المدى، إلى أبطال لم يبخلوا بدمائهم في سبيل تراب الوطن، لكم منّا كل التحية والتقدير والعرفان في الذكري الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة".

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