الخارجية: تحية وتقدير وعرفان لأبطال لم يبخلوا بدمائهم في سبيل تراب الوطن

وجه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.



وكتب متحدث الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم "الجمعة":"في يوم بلغت عزتنا وكرامتنا المدى، إلى أبطال لم يبخلوا بدمائهم في سبيل تراب الوطن، لكم منّا كل التحية والتقدير والعرفان في الذكري الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة".