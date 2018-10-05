غدا.. افتتاح المهرجان الدولي لمسرح الطفل في رومانيا

تشارك عدة دول منها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا بانتاجها المسرحي في مهرجان مسرح الطفل الدولي الذي سيعقد في العاصمة الرومانية بوخارست اعتبارا من غد السبت وحتى 13 أكتوبر الجاري.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن الشركات الرومانية سوف تقدم انتاجها المسرحي أيضا إلى جانب دول أخرى مثل بلجيكا والنمسا وفنلندا وسويسرا.



ويهدف المهرجان، الذي يمنح جوائز لأفضل ممثلين وانتاج، إلى مخاطبة الأطفال في سن حتى 12 عاما، ويغطي البرنامج 17 من العروض المسرحية مقسمة على قسمين الأول للأطفال تحت سن 6 أعوام والثاني للأطفال فوق سن السادسة.

