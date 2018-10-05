صحة البحيرة: المحافظة تتصدر الإقبال على حملة الكشف عن فيروس سى

أكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، استمرار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على مرض " فيروس سى"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ما عدا يوم الجمعة.



وأشار" بيومى"، فى بيان اليوم، إلى انتظار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بشأن تواصل الحملة الأحد المقبل إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.



وكشف وكيل مديرية الصحة والسكان، عن تقدم محافظة البحيرة عن باقى محافظات المرحلة الأولى فى الإقبال على مبادرة الرئيس" مصر خالية من فيروس سي 2020".



وتستأنف الحملة غدا السبت عملها بإجراء الفحص الطبي فى 408 مراكز بدائرة المحافظة بمشاركة 1446 فريقا طبيا يضم 14 ألف و460 من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.