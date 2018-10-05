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محافظات

محافظ الإسكندرية: حلول عاجلة لمشكلات الكثافة بمدارس القرى

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اجتماعا عاجلا، عقب الجولة التفقدية الموسعة التي قام بها في عزب وقرى المنتزة أول، لمناقشة ووضع حلول عاجلة لمشكلات الكثافة بمدارس القرى واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تلك المشكلة بأنحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ورئيس حي المنتزة أول وجميع الجهات المعنية من التربية والتعليم والأبنية التعليمية والآثار والمركز الذكي .

وخلال الاجتماع اتخذ المحافظ عدة إجراءات عاجلة لحل مشكلة مدارس قرى المنتزة أول، وهي إنشاء فصل إضافي بالمدرسة بحيث يكون منشأ خفيف جاهز التركيب تقليلا للكثافة بالفصول التي تم المرور عليها، موجها بسرعة الانتهاء من الموافقات اللازمة الخاصة بقرارات الهدم وموافقة الآثار وتراخيص إنشاء ٢ مدرسة بقرى المنتزة أول والانتهاء منها بصفة عاجلة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، فضلا عن ١٦ مدرسة أخرى مدرسة بأنحاء المحافظة، وذلك للحاجة الماسة لتقليل الكثافة بتلك المدارس كونها من المشروعات القومية.

على الصعيد ذاته طالب قنصوة بإعداد دراسة لعمل الفترة المسائية بالمدارس الحكومية التي تعمل لفترة واحدة بالمحافظة لتقليل الكثافة داخل الفصول، لافتا إلى أنه جاري تجهيز ٢٠٠٠ تختة لتوزيعها على المدارس ذات الكثافات المرتفعة مكلفا مديرية التربية التعليم بإعادة توزيع الكثافات على المدارس الموجودة في ذات النطاق، لتوفير الجو الملائم والمناسب لاستيعاب التلاميذ للعميلة التعليمية.

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