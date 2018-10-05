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اقتصاد

كيف استفاد قطاع البترول المصري من نصر أكتوبر ؟ الوزارة تجيب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:10 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
مايكل عياد
من ينسى دور "سلاح البترول العربي" خلال حرب أكتوبر المجيدة، وكيف أن يوم 17 أكتوبر شهد دور فعال للنفط العربي في دعم القوات المسلحة المصرية، حيث انقطعت إمدادات النفط العربية عن أمريكا وبعض الدول الأوروبية، ومن هنا شهد هذا اليوم انتصارات متوالية ومعارك ضارية خاضتها القوات المصرية.

وعلى الرغم من التأثر الشديد بأحداث نكسة 1967 إلا أن مصر إنضمت الى منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " في مارس 1973، وبذات الشهر أيضا تم إنشاء أول وزارة للبترول فى مصر لتتولى المسئولية الكاملة لهذه الصناعة الحيوية ، وإدارة الدور السياسى والاستراتيجى والاقتصادى للبترول إستعدادًا لحرب اكتوبر 1973 .

وكما فاد البترول مصر خلال حرب أكتوبر، كانت للحرب أيضا دور مفيد جدا لقطاع البترول المصري، حيث تلا الإنتصار عدة نجاحات جمة بالقطاع، يستعرض "صدى البلد" تلك الإنجازات والتي تتلخص في الأتي بحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول:

- إستعادة حقول بترول سيناء فى 17 نوفمبر 1975 واتخذ هذا اليوم عيدًا للبترول من كل عام .
- تم إعادة تشغيل معامل السويس .
- يناير 1974 تم إنشاء الشركة العربية لانابيب البترول "سوميد" كنموذج للاستثمار العربى المشترك
- إبريل من نفس العام بدأ تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 40 مليون طن سنويًا
- ديسمبر 1976 تم تفريغ أول ناقلة فى العين السخنة
- وفى عام 1976 صدر القانون رقم 20 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول
- يناير 1977 تم شحن أول ناقلة بترول لخط سوميد من سيدي كرير
- عام 1978 تم تأسيس شركة بتروبل كشركة مشتركة بين الجانبين المصري والايطالي
- أسند لـ"بتروبل" إدارة عمليات حقول الغاز بأبو ماضي .
- أكتوبر 1978 بدأ تشغيل المرحلة الثانية لخط سوميد بطاقة 80 مليون طن / سنويًا
- وفى إبريل 1979 تجمدت عضوية مصر في جامعة الدول العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) ، كنتيجة لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد .

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