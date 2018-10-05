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فن

مهند يصدم متابعيه بـ لوك البلطجى فى برومو فيلمه الجديد.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:37 م
صدى البلد
سمر سعد
طرح الفنان التركى كيفانش تاتليتوج الشهير بمهند برومو فيلمه الجديد "Organize Isler"، والمقرر طرحه بدور العرض فى يناير المقبل.

وصدم "مهند" عشاقه فى الوطن العربى بعد ظهوره بلوك جديد، حيث يجسد دور أحد رجال العصابات والمجرمين وظهر وهو يرتدى ملابس غير متسقة مع النظارة الشمسية والخواتم والسلاسل.

وكان من أبرز التعليقات الكوميدية على هذا اللوك الجديد "ادى اخر العشق الممنوع مع سمر". ويقصد به الشخصية التى قدمها كيفانش تاتليتوج فى المسلسل التركى "العشق الممنوع"، حيث ارتبط خلالها بزوجة عمه.

مهند يصدم متابعيه بـ لوك البلطجى فى برومو فيلمه الجديد.. فيديو
مهند يصدم متابعيه بـ لوك البلطجى فى برومو فيلمه الجديد.. فيديو
مهند يصدم متابعيه بـ لوك البلطجى فى برومو فيلمه الجديد.. فيديو
مهند يصدم متابعيه بـ لوك البلطجى فى برومو فيلمه الجديد.. فيديو
مهند يصدم متابعيه بـ لوك البلطجى فى برومو فيلمه الجديد.. فيديو

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