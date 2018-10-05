ضبط 3 أطنان بن فاسد داخل مصنع بشبرا الخيمة

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أطنان "بن" غير صالح للاستخدام الآدمي بشبرا الخيمة،وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين بضبط ايهاب س غ ، 41 عاما المسئول عن مصنع تعبئة بن بشبرا الخيمه وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومواد مجهولة المصدر.



ووجد بالمصنع ماكينه تحميص بن ماكينة طحن و 3 أطنان بن تحت التجهيز و 20 كيلو جرام بن منتج نهائى تحرر عن الواقعه المحضر رقم 19674 جنح قسم اول شبرا الخيمة لسنه 2018 م



