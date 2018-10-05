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رياضة

ختام اجتماعات المكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولى بواشنطن اليوم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تختتم اليوم أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي للاولمبياد الخاص الدولى والتى عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشارك فيها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى ورؤساء مناطق العالم السبع ، والتى استمرت على مدى خمسة أيام.

وتعد أهمية الاجتماع لأنها تأتى عقب احتفال العالم باليوبيل الذهبى واكتمال حركة الأولمبياد الخاص الدولى لعامها الخمسين ( 1968-2018)، وبداية مرحلة جديدة من عمر أكبر حركة إنسانية عالمية معنية بالمعاقين فكريا، حيث طرحت على مائدة الاجتماعات مشاركات دول العالم بالالعاب العالمية بأبوظبى 2019.

من المنتظر أن تشهد أكبر مشاركة على أمتداد الـ14 العابا عالمية أقيمت من قبل ، و بمعدل العابا عالمية صيفية كل أربع سنوات ، وفى العام الذى يسبق دورة الألعاب الأولمبية.

وتقام الألعاب العالمية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة من 14 وحتى 21 مارس وتشهد مشاركة 174 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبة، وما يقرب من 10 الاف مشارك يشاركون فى 22 رياضة أولمبية ، وقد اكد الرؤساء الاقليميين خلال اجتماعاتهم بأنهم على يقين من أن الالعاب العالمية ابوظبى 2019 سوف تحدث نقلة كبرى فى تاريخ حركة الاولمبياد الخاص .

واشار المهندس ايمن عبد الوهاب الى أن الاجتماعات قد أثمرت بعد مناقشة تقرير 2017 ، وضع الخطوط العريضة لما تبقى من الخطه الخمسية الرابعه(2016-2020) والتى تهدف بالوصول بعد اللاعبين الى 10 ملايين لاعب ولاعبه ، وزيادة عدد الرياضات والمسابقات ، والرياضات الموحده ، واستكمال عقد البرتكولات من الاتحادات الرياضية الدولية ، معبرا عن فرحته باشادة المكتب التنفيذى لزيادة اعداد اللاعبين ببرامج المنطقة خلال عام 2017 .

وكان تقرير 2017 قد كشف على وجود أكثر من 1و1 مليون متطوع قدموا وقتهم وخبراتهم في عام 2017، و يشمل هذا 477889 مدربًا (بزيادة 11٪ منذ عام 2016).وهناك الآن 371523 متطوعا من سن 8- سنة 25.، وهؤلاء المتطوعين الشباب يشكلون الثلث من قاعدتنا التطوعية
45355 قادة من اللاعبين

وحول عملية بناء عالم شامل فى الاولمبياد الخاص يختتم الرئيس الاقليمى تصريحه بقوله : كان اعداد القادة من اللاعبين ، حيث يوجد الآن 45355قائد في جميع أنحاء العالم بزيادة قدرها 11٪ منذ عام 2016، من بينهم 66779 تتراوح أعمارهم بين 8 و 25 عامًا، و 31755 من قادة الأسرة والتى قفزت بنسبة 36 ٪ منذ العام الماضي، وفي عام 2017 ، شارك فى أكاديمية 144 من القادة في 47 دولة ،وقد شارك فى أكاديمية القيادة 365 مشاركًا ،بما في ذلك 28 لاعبا ، من 107 دولة من جميع المناطق العالم السبع.) ، وكشف التقرير أن أكبر خمسة برامج من حيث أعداد اللاعبين الهند 4و1مليون، الصين2و1 مليون واندونيسيا 134168،وروسيا 121618، وتكساس الولايات المتحدة الأمريكية 92487.

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