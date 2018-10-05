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أخبار البلد

ألمانيا تحتفل بيوم الوحدة.. ووزير الخارجية: دولنا الشريكة سبب نجاحها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
هايكو ماس، وزير الخارجية
هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
احتفلت ألمانيا أول أمس بمناسبة يوم الوحدة الألمانية الذي يوافق يوم 3 أكتوبر 1990؛ وفيه تم توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في دولة واحدة، وهو يعتبر العيد الوطني لألمانيا.

وحرص هايكو ماس، وزير الخارجية الألمانية، على تهنئة ألمانيا وشعبها بهذه المناسبة، وقال خلال كلمة له: «قبل 23 عاما أصبحت ألمانيا موحدة من جديد على أسس الديمقراطية والحرية»، مضيفا: «منذ 3 عقود تقريبا تم التغلب على الانقسام السياسي الذي أرغمت عليه في خضم الحرب الباردة».

وتابع:«إن المواطنات والمواطنين الشجعان من شرق ألمانيا هم الذين أسقطوا آنذاك الجدار بين الشرق والغرب بشكل أساسي، لكن فضلا كبيرا في ذلك يعود أيضا إلى دولنا الشريكة، فمن دون ثقتها بتطور سلمي وإيجابي لدولة ألمانية موحدة في أوروبا، لما كانت الوحدة الألمانية ممكنة».

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