رحلت الأم و تأخر العريس.. فانتحرت فتاة الإسكندرية

حاولت فتاة تبلغ من العمر 27 عاما، الانتحار بتناولها مادة غير معلومة، بسبب وفاة والدتها وتأخر زواجها، حيث ترقد في المستشفى الرئيسي الجامعي في حالة غيبوبة كاملة ولا يمكن استجوابها.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، من المستشفي الرئيسي الجامعي بوصول المدعوة "ه م ح"، 27 عاما، بدون عمل، مقيمة شارع سليمان الفارسي، دائرة القسم، مصابة بإدعاء تناول مادة غير معلومة (لا يمكن استجوابها).



بالانتقال والفحص وسؤال والدها المدعو "م ح ع"، 62 عاما، تاجر، مقيم بذات العنوان قرر بشعور نجلته المذكورة بحالة إعياء ورجح تناولها مادة غير معلومة، لمرورها بحالة نفسية سيئة لوفاة والدتها وعدم زواجها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.