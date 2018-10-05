انطلاق المعسكر التطوعي للشباب بمشاركة 3 محافظات بمطروح.. صور





وكذلك تم التشجير 100 شجرة، إضافة إلى أعمال الدهانات للبلدورات والأعمدة ، وذلك بمنطقة الإذاعة بحي الفيروز وشارع مركز التعليم المدني وكلية رياض الأطفال.



صرح بذلك خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن برنامج عمل المعسكر يشمل أيضا مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل، التي يشارك فيها الكثير من الشباب من الجنسين للتوعية والتثقيف بأهمية العمل التطوعي.



وتقدم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اختيار محافظة مطروح هذا العام ضمن البرنامج التطوعى لمراكز شباب المحافظات ، والشكر للشباب المشارك مع التوجيه بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشباب خلال عملهم التطوعى ، و توفير كافة المعدات اللازمة لهم بالتنسيق مع مجلس مدينة مطروح.

انطلق المعسكر التطوعي التثقيفي للتشجير والدهانات والنظافة للشباب بمطروح، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح وبمشاركة أعضاء مراكز شباب عدد من المحافظات بعدد 120 شابا وفتاة من ثلاث محافظات مختلفة إسبوعيًا ، وذلك على مدار شهر أكتوبر الجارى.وشارك 120 شاب من محافطات (القليوبية والشرقية وبني سويف) فى الأسبوع الأول للمعسكر بمطروح ، وقاموا بعمل تطوعى بتنظيف ورفع المخلفات من الشوارع في أكياس القمامة بإستخدام العربات المجهزة.