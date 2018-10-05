رئيس طاجيكستان يبحث مع إمبراطور اليابان سبل تعزيز العلاقات المشتركة

بحث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، في إطار زيارته الرسمية إلى طوكيو، مع الإمبراطور الياباني اكيهيتو، تعزيز العلاقات بين طاجيكستان واليابان.



وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الطاجيكية - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الجانبين أشارا إلى التطور المستمر للعلاقات بين البلدين، فقد تم تنفيذ أكثر من 420 مشروعا اجتماعيا مشتركا في طاجيكستان، بقيمة تصل إلى أكثر من 350 مليون دولار.



وشدد الرئيس الطاجيكي وإمبراطور اليابان على تطوير التعاون في القطاع المالي وجذب الاستثمار المباشر من اليابان إلى اقتصاد طاجيكستان، وكذلك على تنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الخاص.



وشكر رحمون، إمبراطور اليابان، على دعمه المتواصل في تدريب وإعادة تأهيل المتخصصين الطاجيك، في المؤسسات التعليمية اليابانية كجزء من برامج التعاون العديدة في مجال التعليم والمساعدات الفنية والإنسانية.



وشدد الاجتماع على ضرورة وأهمية المعركة المشتركة ضد الإرهاب الدولي والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود.

كما عبر الجانبان عن تأييد الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان الأمن الإقليمي وتعزيز إدارة حدود الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب في أفغانستان، سواء في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار حوار "آسيا الوسطى + اليابان".