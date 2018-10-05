أسعار اليوم الجمعة 5 أكتوبر .. الذهب عيار 21 يسجل 603 جنيهات للجرام.. الدولار بـ17.9753 جنيه للبيع.. انخفاض اليورو 7 قروش عن أمس.. والطماطم بين 3.5 و7 جنيهات للكيلو

أسعار اليوم الجمعة 5 أكتوبر

- سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 603 جنيهات

- انخفاض اليورو حوالي 7 قروش عن أسعاره أمس

- الطماطم ما بين 3.5 و7 جنيهات للكيلو جملة



ساد الاستقرار الأسواق المختلفة في مصر، وذلك اليوم الجمعة "العطلة الأسبوعية الرسمية"، فيما ارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات، اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 603 جنيهات للجرام، بارتفاع بلغ 6 جنيهات عن أسعار أمس.



فيما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 517.70 جنيه، بينما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 689.25 جنيه، وسجل الجنيه الذهب قيمة وصلت إلى 4776 جنيها.



واستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات، اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.



وبلغ متوسط سعر صرف الدولار وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري نحو 17.8575 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر اليورو نحو 20.5322 جنيه للشراء، و20.6804 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ حوالي 7 قروش عن أسعاره أمس.



وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.1869 جنيه للشراء، و23.7508 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 4 قروش، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1497 جنيه للشراء، و18.2509 جنيهًا للبيع.



وسجل 100 ين ياباني نحو 15.6837 جنيه للشراء، و15.7738 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5995 جنيه للشراء، و2.6143 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية فقد أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.



وسجل الريـال السعودي نحو 4.7675 جنيه للشراء، و4.7943 جنيه للبيع، بارتفاع قرش عن سعر أمس، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.



وتراوحت أسعار الطماطم اليوم، الجمعة، 5 أكتوبر 2018، فى سوق العبور ما بين 3.5 و7 جنيهات للكيلو جملة، كما سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة حالة من الاستقرار، حيث شهدت أغلب السلع ثباتا، فسجلت البطاطس أسعارًا تتراوح بين 5.80 و7 جنيهات، والبصل ما بين 4 و5.5 جنيهات.



ووصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا من9 إلى 13 جنيها، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والخيار يسجل 6 جنيهات، والبامية سجلت 13 جنيهًا، والباذنجان البلدى 4.50 جنيه.



وسجلت أسعار الفاكهة، البرتقال البلدي 2.50 جنيه للكيلو، وأبو سرة 4 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأصفر 12 جنيها للكيلو، والأحمر 10 جنيهات للكيلو، والمانجو يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، والعويسي الأعلى جودة من 24 لـ 30 جنيها، والجوافة 6.50 جنيه، والرمان 6 جنيهات، والتين 11 جنيها.



وبلغ سعر كيلو التفاح الأمريكى 25 جنيها، والتفاح الجولدن 23 جنيها، والتفاح اللبنانى 23 جنيها، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح السلمى 14 جنيها.