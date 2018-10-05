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أخبار البلد

وزيرا المالية والري يشهدان احتفالات السفارة الألمانية بالعيد الوطني

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
وزير المالية والري
وزير المالية والري المصريان يحضران احتفال السفارة الألمانية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
حضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، احتفالات السفارة الألمانية بالذكرى الـ26 ليوم الوحدة الألماني.

وأقامت السفارة الألمانية في مصر احتفالية كبرى بحضور سفير ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية جورج لوى، ومجموعة من الدبلوماسين وسفراء الاتحاد الأوروبي والشخصيات العامة المصرية والألمانية، وذلك احتفالا بالعيد الوطني الألماني الذي يوافق 3 أكتوبر من عام 1990.

وقال السفير الألماني خلال كلمته: "لقد أصبحت دبلوماسية المياه واحدة من أكثر التحديات التي تواجهنا في مهنتنا وأن ألمانيا تدعم أي مبادرة تكون قادرة على تشجيع التوصل إلى حل عادل سلمي يتطلع للأمام لمواجهة هذا التحدي – ويكون مقبولا من كافة الأطراف المعنية".
وزيرا المالية والري يشهدان احتفالات السفارة الألمانية بالعيد الوطني
وزيرا المالية والري يشهدان احتفالات السفارة الألمانية بالعيد الوطني

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