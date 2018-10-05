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مرأة

5 أسباب تجعلك تشعرين بالعطش الشديد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
هاجر هانئ
يعتبر العطش أحد الوسائل التى تعبر عن نقص السوائل بالجسم مما يسبب الجفاف، ويشعر البعض بالعطش نتيجة القيام بممارسة مجهود بدنى أو عدم تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الأسباب التى لا يعرفها الكثيرون وتؤدى إلى الشعور بالعطش، وتتمثل فى:

- أن تكون مستويات السكر في الدم غير طبيعية.

- الشعور بالقلق حيث يمكن أن يسلب الماء من فمك ويرسله إلى مناطق أخرى من الجسم فتشعر بعطش شديد.

- الإسهال، أو التسمم الغذائي، أو الالتهابات في الجسم، والحمّى وارتفاع درجة الحرارة.

- التعرق المفرط.

- تسبب الأطعمة الغنية بالزيت والبهارات شعورًا بالعطش لأنها تستخدم سوائل الجسم في عملية الهضم.

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