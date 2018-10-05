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فن

صفاء سلطان: سعيدة بمشاركة خيمة ٥٦ في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
سمر سعد
عبرت النجمة الأردنية صفاء سلطان عن سعادتها باختيار فيلمها الروائي السوري القصير "خيمة ٥٦" ضمن فعاليات مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لافلام البحر الأبيض المتوسط، رغم عدم توجيه المهرجان الدعوة لأي من أسرته لحضور الفعاليات.

وأكدت "صفاء" فخرها بالمشاركة في عمل يلقي الضوء على المعاناة الإنسانية للاجئين .

وتلعب صفاء في العمل دور أم رجب وهي لا تعمل مثل كل النساء في المخيمات وتعاني من عدم وجود خصوصية.

الفيلم من إخراج سيف الشيخ نجيب، وتأليف سندس برهوم، ومن بطولة صفاء سلطان وشادي الصفدي وعلاء الزعبي ونوارة يوسف ووليم سيجري، وتم تصويره في أحد مخيمات لبنان.
صفاء سلطان: سعيدة بمشاركة خيمة ٥٦ في مهرجان الإسكندرية السينمائي
صفاء سلطان: سعيدة بمشاركة خيمة ٥٦ في مهرجان الإسكندرية السينمائي

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