القبض على مدرس أدى قفزة الثقة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على مدرس حال قيامه بإثارة حالة من الذعر على كوبري ستانلي عقب قيامه بالقفز من أعلاه لاستعراض مهاراته في السباحة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص بالقفز بمياه البحر من أعلي كوبري إستانلي.



على إثر ذلك انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية (وحدة الإنقاذ النهري)، بالفحص تبين قيام المدعو "م م ع"، 23 عام، مدرس، مقيم دائرة القسم بالقفز بمياه البحر من أعلي الكوبري المشار إليه يرتدي لباس البحر وتمكن من السباحة والخروج من المياه دون حدوث إصابات.



بسؤاله أيد ما جاء بالفحص وعلل قيامة بذلك لاستعراض مهاراته في السباحة، وقيام صديقه "م م ع"، 23 طالب بكلية الهندسة مقيم دائرة القسم، بتصويره بالهاتف المحمول أثناء ذلك.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.