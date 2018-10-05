ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على مدرس أدى قفزة الثقة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:35 م
قفزة الثقة من أعلى
قفزة الثقة من أعلى كوبرى - ارشيفيه
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على مدرس حال قيامه بإثارة حالة من الذعر على كوبري ستانلي عقب قيامه بالقفز من أعلاه لاستعراض مهاراته في السباحة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص بالقفز بمياه البحر من أعلي كوبري إستانلي.

على إثر ذلك انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية (وحدة الإنقاذ النهري)، بالفحص تبين قيام المدعو "م م ع"، 23 عام، مدرس، مقيم دائرة القسم بالقفز بمياه البحر من أعلي الكوبري المشار إليه يرتدي لباس البحر وتمكن من السباحة والخروج من المياه دون حدوث إصابات.

بسؤاله أيد ما جاء بالفحص وعلل قيامة بذلك لاستعراض مهاراته في السباحة، وقيام صديقه "م م ع"، 23 طالب بكلية الهندسة مقيم دائرة القسم، بتصويره بالهاتف المحمول أثناء ذلك.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مباريات اليوم بالدوري المصري

وصول أول أتوبيس يعمل بالكهرباء للإسكندرية.. صور

الصحف الكويتية: مصر تتجه لخفض واردات السولار إلى النصف.. انطلاق ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي بسيناء.. وصول أول أوتوبيس كهربائي إلى الإسكندرية.. و5 شروط للتصالح في مخالفات البناء

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-10-2018 والقنوات الناقلة لها

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ مطروح يفتتحون مسجد تطندى بواحة سيوة.. صور

أثارت ذعر السعوديين .. جثة مربوطة بسرير وسط الطريق العام.. فيديو وصور

شكاوى ضد شركة إل عال الإسرائيلية للطيران

سيد زكريا.. أسد سيناء قتل كتيبة من جيش العدو بمفرده وأخفت إسرائيل قتله 23 عاما.. فيديو وصور

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

الشرطة الإنجليزية تستعين بالكاميرات لتأمين مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

رئيس الوزراء يشيد بإدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف التايمز البريطاني

ميسي أفضل لاعب في ثان جولات دوري أبطال أوروبا .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو
مدير متحف الآثار بالإسكندرية: نواجه أزمة في تمويل ترميم القصور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟