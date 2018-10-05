وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ مطروح يتفقدون قلعة شالي بواحة سيوة.. فيديو وصور

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أعمال توثيق وترميم قلعة شالي الأثرية بواحة سيوة، بحضور 15 سفيرا وقنصل بالاتحاد الأوروبي.



وأكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أن أعمال الترميم تستهدف إعادة وضع قلعة شالي في مكانها الذى تستحقه باعتبارها درة غالية،تمثل أهم المواقع الأثرية الإسلامية بالصحراء الغربية.



ويعود تاريخ البناء إلى العام 1203 م وهى مبنية بمادة الكرشيف، وتضم “شالي” المسجد العتيق، وتعتبر مكانًا فريدًا من نوعه، وبناها أهالي سيوة، نظرا لتعرضهم لغارات البدو الرحل، وبدء السكان في هجرها عام 1820 م، إلى أن تركوها بشكل نهائي عام 1926 م، بعد سقوط الأمطار الغزيرة، والتقط الضيوف صور تذكارية مع عم حمزة 86 عام أقدم عامل بناء للكرشيف في واحة سيوة أعلى شالي القديمة.

