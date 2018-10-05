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أخبار البلد

علاء مبارك ينشر مقطع فيديو قديم لوالده بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:39 م
صدى البلد
احمد قطب - منار نور
نشر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مقطع فيديو عن شهادة والده بشأن دور القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر عام 1973.

وقال "علاء"، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"،: "تحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء ولروح الرئيس الراحل أنور السادات رحمه الله عليه بطل الحرب والسلام، ولأبطال قواتنا المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر 73".

وأضاف نجل الرئيس الأسبق: "وبكل فخر، واعتزاز تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكرى هذا اليوم العظيم".

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