وصول أول أتوبيس يعمل بالكهرباء للإسكندرية.. صور

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، عن وصول أول اتوبيس يعمل بالكهرباء وتشغيله للتجربة لمدة ٣ أشهر لاختباره من خلال الهيئة العامة لنقل الركابة بالإسكندرية وكلية الفنون العسكرية ووزراة البيئة ، وبعد نجاح التجربة سيتم استيراد باقى الاتوبيسات التي تصل إلى ١٤ اتوبيس.



وأكد محافظ الإسكندرية إن وصول الاتوبيس الكهربائي إلى الإسكندرية طفرة غير مسبوقة لدعم و تطوير و تحسين أنظمة النقل العام داخل المحافظة، ولمواجهة الزيادات المستمر في احتياجات النقل و ايضا استنزاف موارد الدولة من الموارد البترولية وكذا لمواجهة التلوث البيئي. مشيرا إلى أن المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي تنتج عوادم تحتوى على اول وثاني أكسيد الكروبون واكاسيد النيتروجين الملوثة للجو واكاسيد الكبريت السامة.



ولفت قنصوة أن الاتوبيس الكهربائي مميز نظرا لاحتوائه على مكيف ونظام تتبع ومجهز لاستقبال أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة كما أنه مزود بنظام wifi، موضحا بأنه إنشاء منظومة نقل جماعي جيدة و متطورة من الضروريات التي تحتاج إليها المدينة.



والجدير بالذكر أن أن الاتوبيس الكهربائي المورد يسع ٩٠ راكبا، وتصل السرعة القصوى له الى ٨٠كم في الساعة، وقدرة المحرك تبلغ ٣٠٠ كيلو وات أي فيما يعادل ٤٢٠ حصان ، وقدرة البطاريات ٣٢٤ كيلووات في الساعة ، و نظام الشحن يصل من ٣ الى ٤ ساعات للمحرك والدائرة المساعده ٢٤ فولت، والمسافة المقطوعة بعد إعادة الشحن ٢٥٠ كم بعدم استخدام التكييف و ٢١٠ كم بعد استخدام التكييف، ومدة الضمان ٣ سنوات أو بما يعادل ٣٠٠٠٠٠ كم ، وقطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانة تعمل لمدة ١٠ سنوات، والبطاريات تعمل لمدة ٨ سنوات، الشاسية و الهيكل عمره الافتراضي ٧ سنوات، نظام القدرة يشمل المحركات الكهربائية والأجزاء والملحقات الكهربائية عمرها الافتراضي ٥ سنوات.