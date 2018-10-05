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محافظات

محافظ قنا يلتقى وفدا كنسيا إيطاليا بقرية حجازة قبلي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بالوفد الكنسي الكاثوليكي الإيطالي برئاسة رئيس أساقفة جنوب إيطاليا والذي يزور مصر حاليا.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر،أن اللقاء بين محافظ قنا وأعضاء الوفد الإيطالي تم في ورشة جمعية الصعيد للنحت الخشبي بقرية حجازة قبلي التابعة لمحافظة قنا، حيث اصطحب المحافظ الوفد الإيطالي في جولة داخل الورشة واستمعوا لشرح حول تاريخها ومراحل العمل داخلها من وصول الأخشاب وخاصة أخشاب السرسوع والنبق والأثل وهي أخشاب تمتاز بصلابتها ثم تقطيعها وتركها لتجف ثم المراحل المختلفة للنحت.

وأضاف البيان أن الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة قوص كانت بصحبة الوفد الكنسي الإيطالي أثناء زيارة كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بحجازة، وقام الوفد بعدها بعمل جولة سريعة لزيارة مدينة قوص.

من جانبه، قدم الأنبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك والمرافق للوفد الإيطالي، جزيل الشكر للواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة قوص علي حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن أعضاء الوفد الإيطالي أبدوا سعادتهم بكل ما شاهدوه في محافظة قنا.

يشار إلى أن الوفد الكنسي الإيطالي كان قد بدأ زيارة لمصر مطلع الأسبوع الماضي قام خلالها بزيارة لمنطقة الأهرامات، ومسجد عمر بن العاص، وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، كما التقى الوفد عددا من المسئولين المصريين من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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