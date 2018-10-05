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أخبار العالم

ملك الأردن: المعلم الواعي والمؤهل أساس المجتمع القادر والمنتج

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
أحمد قطب
احتفل الشعب الأردني، اليوم الجمعة، باليوم الثاني للمعلم العالمي الذي يتم إحياؤه في الخامس من أكتوبر من كل عام، من خلال تدشين هاشتاج بموقع تويتر "#اليوم_العالمي_للمعلم".

وغرد الملك عبد الله بن الحسين ملك الاردن‏ احتفالا باليوم العالمي للمعلم أن المعلم الواعي والمخلص والمؤهل هو أساس المجتمع القادر والمنتج، والنهوض بالمعلم هو نهضة للمجتمع والمستقبل وجميع أبناء وبنات الوطن.

وأضاف أن اليوم العالمي للمعلم هو فرصة لنا جميعا ولكل معلمي ومعلمات الوطن لشحذ الهمم واستذكار أسس رسالة التربية والتعليم السامية.. كل عام وأنتم بخير.


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