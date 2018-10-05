ماسك الجمعة.. عصير الجزر والنشا لحل مشاكل البشرة

عادة ما تنتظر الفتيات يوم الجمعة الإجازة من أجل الراحة وقضاء وقت خاص مع عائلتها وأصدقائها، لكن احرصي على تخصيص وقت في هذا اليوم للعناية بنفسك وبشرتك بعد تعب طوال الأسبوع، فيحتاج وجهك لمزيد من الاهتمام لتظلي تتمتعي ببشرة صافية في مواجهة التأثيرات الخارجية كآشعة الشمس والأتربة واستخدام المكياج بشكل يومي.



وفي يوم الجمعة يمكنك تجربة ماسك طبيعي من مطبخك لتحصلي على بشرة كالأطفال، مكون من عصير الجزر والنشا والذي يعمل على ترطيب البشرة وتقليل مظهر الهالات السوداء والتجاعيد والبشرة غير المستوية، ويتكون من:



5 ملاعق طعام من عصير الجزر

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

1 ملعقة كبيرة من القشدة الحامضة



الطريقة:

-في وعاء ضعي 100 مل من الماء ثم ضيفي نشا الذرة وضعيه على درجة حرارة متوسطة وحركيه حتى يسخن، ثم اتركيه يبرد وضيفي عصير الجزر والقشدة واخلطيهم جيدًا.



-قبل أن تضعي الخليط على وجهك، قومي بتنظيف بشرتك جيدًا ثم ضعي الماسك واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعدها اغسليه بالماء الدافئ.



-يمكنك تخزين الخليط المتبقي في الثلاجة واستخدامه مرة أخرى، ولكي تحصلي على أفضل النتائج، طبقي ذلك الماسك من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع.