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فن

أحمد التهامى يروج لفيلمه عمر خوريستو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:42 م
صدى البلد
سمر سعد
ينتظر الفنان أحمد التهامى، غدا السبت، عرض فيلمه الجديد "عمر خوريستو" ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى.

ونشر التهامى على صفحته بموقع "فيس بوك"، أفيش الفيلم الجديد وعلق عليه قائلا: "إن شاء الله بكرة أول عرض لفيلم عمر خريستو في مهرجان الإسكندريه الدولي.. العرض هيكون الساعة ١١ صباحا في شيراتون المنتزه.. دعواتكم".

من المعروف أن أحمد التهامى يجسد من خلال الفيلم شخصية ضابط، وهو من إخراج سيف يوسف، تأليف جوزيف فوزي، وكاستنج دايركتور خالد صفوت، ومنتج فني مينا فوزي، وينتمي العمل إلى أفلام الأكشن.

يُذكر أن التهامي شارك الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل "كلبش 2"، وجسّد دور شقيق جابر، الذي تم سجنه بسبب تورطه في قضية ثأر.

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