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رياضة

ميسي أفضل لاعب في ثان جولات دوري أبطال أوروبا .. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
عبدالله هشام
اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" منح ليونيل ميسي لاعب برشلونة جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعد المباراة التي خاضها فريق برشلونة بقيادة نجمه الأول ميسي أمام منافسه توتنهام وسجل البرغوث هدفين في المباراة علي ملعب ويمبلي لتنهتي لصالح البرسا بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بينما يحتل انتر ميلان المركز الثاني بنفس الرصيد، اما في ترتيب الهدافين للبطولة العريقة فقط تصدره برشلونة بعد الجولة الثانية بخمسة أهداف حتى الآن.

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