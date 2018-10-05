ضبط 25 متسولا فى حملة بشوارع المنصورة

تمكن قسم مكافحة جرائم الأداب العامة بمديرية أمن الدقهلية من شن حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة التسول بعدد من شوارع مدينة المنصورة وضبط عدد من المتسولين.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بشن حملة مكبرة لضباط قسم مكافحة جرائم الاداب لضبط المتسولين والحد من ظاهرة التسول فى الشوارع.



وأسفرت الحملة عن ضبط 25 متسولا بشوارع مدينة المنصورة وبحوزتهم مبالغ مالية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالوقائع لمباشرة التحقيقات.