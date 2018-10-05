خطيب بلاط الكبير: لا ينكر حب الأوطان إلا جاحد أو مكابر أو جاهل

قال الدكتور سيد عبد البارى، مدير عام الإرشاد الدينى ووكيل وزارة الأوقاف، إن حب الأوطان والانتماء إليها أمر مغروس في النفوس، مُركز في الطباع ، جبلت عليه الفطر المستقيمة، والقلوب القويمة والعقول السليمة.



وأوضح «عبد الباري» خلال خطبة الجمعة اليوم ، بعنوان: « درجات العطاء، ومنازل الشهداء»، أنه لا ينكر حب الأوطان إلا مكابر أو جاحد، أو جاهل أو مكابر أو متنكر لدينه ووطنه، وقد دل على ذلك العقل والشرع والواقع والتجربة والمشاهدة.



وتابع: حيث اتفقت كلمة العقلاء جميعًا سلفًا وخلفًا على أن نعمة النعم الإلهية وبركة العطايا الإلهية، هي أن ينعم الله تعالى على عبده بالاستقرار في وطنه، والأمن في أرضه وق كتب في ذلك البلغاء والفصحاء، ودون في ذلك الشعراء والأولياء والعلماء.



حضر الصلاة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفقة لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية لمحافظة الوادي الجديد، بمسجد «بلاط الكبير» بمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد.

