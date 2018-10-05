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محافظات

إزالة 202 حالة تعد على طرح نهر النيل والأراضي الزراعية بالمنيا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:24 م
حالة تعدى على طرح
حالة تعدى على طرح نهر النيل
ايمن رياض
أزالت مديرية أمن المنيا بحملة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأراضى طرح النيل بإشراف اللواء مجدي عامر مدير الأمن والعميد مجدى سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية.

وأمر مدير الأمن بتكثيف حملات ازالة التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل بمراكز واقسام المحافظة، موجهًا باستمرارها والتصدي الفوري لتلك المخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 12 حالة تعديات على نهر النيل، و3 على الأراضى الزراعية، و84 على أملاك الدولة، و113 تابعة للوحدة المحلية بإجمالي 202 حالة.

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