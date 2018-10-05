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أخبار العالم

مقتل 4 وإصابة 8 في ضربة جوية على موكب زفاف بأفغانستان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:37 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولون اليوم الجمعة إن ضربة جوية نفذتها قوات الأمن أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية كانوا في موكب زفاف في إقليم قندهار بجنوب شرق البلاد.

وقال عبد الرازق قائد شرطة قندهار إن مقاتلي طالبان كثفوا هجوما في منطقة معروف وإن قوات الأمن ردت على ذلك بتنفيذ ضربة جوية أمس الخميس.

وقال لرويترز "حاولوا (طالبان) الفرار والاختلاط بالقرويين في موكب الزفاف. أسفرت الضربة الجوية عن مقتل أربعة مدنيين منهم نساء وأطفال وعشرة من مقاتلي طالبان".

وقال مسؤولون أفغان إن التحقيق مازال مستمرا بشأن الحادث ولم يتضح إن كان الضحايا سقطوا بسبب ضربة نفذتها طائرة أفغانية أم أمريكية.

وقال متحدث باسم التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي إن طائرات التحالف لم تشارك في العملية.

وقال المتحدث الكولونيل نوت بيترس في كابول "أؤكد لكم أننا لم نشارك في أي عملية بالقرب من معروف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 1692 مدنيا لقوا حتفهم أثناء القتال في أفغانستان في النصف الأول من العام الحالي.

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