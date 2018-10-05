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ديني

خطيب بلاط الكبير: الانتماء دوائر لا تتعارض مع بعضها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:44 م
الدكتور سيد عبد البارى
الدكتور سيد عبد البارى مدير عام الإرشاد الدينى ووكيل وزارة
أمل فوزي
قال الدكتور سيد عبد البارى، مدير عام الإرشاد الدينى ووكيل وزارة الأوقاف، إنه ينبغي علينا جميعًا أن نتعامل مع الوطن والانتماء إليه، تعاملًا صحيحًا. 

وأوضح عبد الباري خلال خطبة الجمعة بعنوان: « درجات العطاء، ومنازل الشهداء»، أنه ينبغي ألا نتعامل مع أوطاننا بأفهام ضيقة، وعقول مسطحة، فشأننا في ذلك شأن من يرضى باليسير ويحب الحقير، مشيرًا إلى أن الانتماء دوائر لا تتعارض ولا تتعاكس.

وأضاف أنه أراد أضحاب العقول السقيمة والأفهام العليلة أن يقيموا منها تعارضًا بين حب الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم - وبين حبنا لوطننا ، وأقامو في ذلك المعارك، دعواهم باطلة، هم كالطبل الأجوف يُسمع صوته من بعيد، وجوفه من الخيرات خالي.

حضر الصلاة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفقة لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية لمحافظة الوادي الجديد، بمسجد «بلاط الكبير» بمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد.

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