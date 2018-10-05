الشرطة الإنجليزية تستعين بالكاميرات لتأمين مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على منافسه ليفربول، يوم الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي.



ونشرت تقارير الصحف الإسبانية تقريرا تحدث عن غضب جوارديولا بسبب أحداث الشغب من مشجعي الريدز في الموسم الماضي، وقرر اتخاذ احتياطاته في المباراة القادمة حتى لا يضع اللاعبين وجماهيرهم تحت ضغط.



وأضافت صحيفة اس الإسبانية أن الشرطة فتحت تحقيقا عن أحداث الشغب، ولكن بعد أربعة أشهر لم يتمكنوا من تحديد أي جاني لذا، هذه المرة ، اتخذ الجماهير خطة وسوف يسافرون في "حافلة تجسس" مكيّفة خصيصًا لتفادي هجوم مماثل آخر.



وتتضمن الخطة تركيب 15 كاميرا عالية الوضوح، مثبتة على قواعد دوارة، مع التركيز بشكل خاص على جوانب الطريق والفكرة هي أن أي شخص يرمي أشياء يمكن التقاطها بواسطة الكاميرات وهذا اختبار يساعد الشرطة على اعتقالهم.



كما سيتم إرسال فرقة لتأمين الطريق ومعرفة الأماكن التي يحتمل أن يقع فيها الشغب.