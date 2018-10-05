القابضة للطرق تكرم فريق إنشاء الطرق للفوز بكأس الجمهورية للشركات

أقامت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى تحت إشراف المهندس صلاح صابر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، حفل تكريم لفريق كرة القدم لشركة النيل العامة ﻹنشاء الطرق لفوزه بكأس الجمهورية للشركات للعام الثانى على التوالى، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تكريم المتفوقين في الأنشطة الرياضية.



وحضر التكريم المهندس على عياد رئيس شركة إنشاء الطرق والمحاسب جمال عبدالفتاح العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ورئيس النشاط الرياضى بالشركة ومجلس إدارتها وبعض الشخصيات والقيادات البارزة فى مجال الطرق والكبارى.



ووجه المهندس صلاح صابر التهنئة للفريق ووعدهم بمزيد من الدعم المادى والمعنوى والتشجيع لتحسين الأداء والحفاظ على المستوى المتميز وأشاد بحسن تمثيل الفريق لقطاع الطرق في دوري الشركات.



وأكد المهندس علي عياد أن إنجاز فريق كرة القدم هذا الموسم يتواكب مع تحقيق الشركة التابعة لوزارة النقل أعلى إيرادات فى تاريخها بلغت 3 مليارات جنيه فى العام المالى 2018/2017.



ونوه عياد، فى كلمته خلال الحفل الذى أقيم بقاعة الاجتماعات بالمقر الادارى الجديد لشركة النيل، إلى أنه يجرى حاليا دراسة الدفع بالفريق الأول لكرة القدم بالمشاركة فى الدورى العام الدرجة الثالثة،وكذلك إنشاء أكاديمية رياضية بالتنسيق مع نادى مدينة نصر والتوسع فى استثمار النشاط الرياضى خلال الفترة القادمة.



وفي ختام الحفل تم إهداء الجهاز الفني والإداري واللاعبين ميداليات التكريم والتقاط الصور التذكارية.

