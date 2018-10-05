ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزير الأوقاف يضع حجر أساس مجمع إسلامي بالداخلة في الوادى الجديد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:09 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
منصور ابو العلمين
وضع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، حجر الأساس لإنشاء أكبر مجمع اسلامى بمدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه والذى يضم مسجدا ومكتبة إسلامية كبيرة ومكتبا لتحفيظ القرآن الكريم ودار مناسبات.

وقال الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد إنه تمت الموافقة على اعتماد المبالغ المخصصة للمجمع الإسلامى بعد تخصيص الأرض التى سيتم إنشاء المجمع عليها بمدينة موط بعد إضافة توسعة له ليتم إحلال وتطوير المسجد الكبير بموط والذى لم يخضع لأي عمليات إحلال وتطوير منذ إنشائه وأصبح غير قادر على استيعاب الزيادة فى أعداد المصلين وبعد مخاطبة الوزارة تمت الاستجابة بتخصيص ميزانية لإحلال المسجد بمجمع إسلامي متكامل.

يذكر أن وزير الأوقاف، يشارك في احتفالات محافظة الوادى الجديد بالعيد القومى رقم 59 لها، حيث أدى خطبة الجمعة من مسجد بلاط الكبير، كما يشهد افتتاح المول التجاري الذي تقيمه هيئة الأوقاف بمدينة الخارجة، تمهيدًا لطرح وحداته التجارية والإدارية للتمليك بالمزاد العلني.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير 12 مسجدًا بعد إحلالها وتجديدها وفرشها، كما دفع بقافلة الدعاة والتي تضم 5 تخصصات طبية نادرة إلى المحافظة لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني للمرضى.

ترشيحاتنا

محمود حميدة: مش هخاف لو جالي السرطان

أغنية جديدة لمحمد رمضان فى ذكرى انتصارات أكتوبر .. فيديو

سرقة مجوهرات ثمينة من فيلا أميرة مغربية

ميلانيا ترامب تصل إلى مصر غدا

4 أتوبيسات مكيفة لنقل المواطنين إلى مدينة بني سويف الجديدة

روسيا تستدعي السفير الهولندي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-10-2018 والقنوات الناقلة لها

رحلت الأم و تأخر العريس.. فانتحرت فتاة الإسكندرية

نابولي وليفربول .. تعرف على ترتيب المجموعة وموعد اللقاء القادم.. فيديو

خطيب بلاط الكبير: نفي المفسدين عقوبة إلهية في الدنيا

وزير التعليم يعلن استجابته للشكاوى الخاصة بالمدرسة المصرية اليابانية في التجمع

الموساد: أمريكا تزود إسرائيل بمقاتلات F-35 لمواجهة صواريخ S-300

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر 2018.. طالبة بطب أسنان وعاشقة للبولينج والرقص

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

فيديو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب بسيناء يصب في مصلحة العالم.. فيديو
التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟