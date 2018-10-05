وزير الأوقاف يضع حجر أساس مجمع إسلامي بالداخلة في الوادى الجديد

وضع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، حجر الأساس لإنشاء أكبر مجمع اسلامى بمدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه والذى يضم مسجدا ومكتبة إسلامية كبيرة ومكتبا لتحفيظ القرآن الكريم ودار مناسبات.



وقال الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد إنه تمت الموافقة على اعتماد المبالغ المخصصة للمجمع الإسلامى بعد تخصيص الأرض التى سيتم إنشاء المجمع عليها بمدينة موط بعد إضافة توسعة له ليتم إحلال وتطوير المسجد الكبير بموط والذى لم يخضع لأي عمليات إحلال وتطوير منذ إنشائه وأصبح غير قادر على استيعاب الزيادة فى أعداد المصلين وبعد مخاطبة الوزارة تمت الاستجابة بتخصيص ميزانية لإحلال المسجد بمجمع إسلامي متكامل.



يذكر أن وزير الأوقاف، يشارك في احتفالات محافظة الوادى الجديد بالعيد القومى رقم 59 لها، حيث أدى خطبة الجمعة من مسجد بلاط الكبير، كما يشهد افتتاح المول التجاري الذي تقيمه هيئة الأوقاف بمدينة الخارجة، تمهيدًا لطرح وحداته التجارية والإدارية للتمليك بالمزاد العلني.



ومن المقرر أن يفتتح الوزير 12 مسجدًا بعد إحلالها وتجديدها وفرشها، كما دفع بقافلة الدعاة والتي تضم 5 تخصصات طبية نادرة إلى المحافظة لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني للمرضى.

