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محافظات

محافظو الوادى الجديد السابقون يشاركون وزير الأوقاف افتتاح مشروعات جديدة.. صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:39 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
منصور ابو العلمين
شارك اللواء جمال امبامى، واللواء محمود خليفة، ، واللواء طارق مهدى، المحافظون السابقون للوادي الجديد، واللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة السابق، فى زيارة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمحافظة، وذلك لوضع حجر أساس وافتتاح عدد من المشروعات الخاصة بالوزارة .

وتأتى زيارة المحافظين السابقين لمشاركة أهالى الوادى الجديد فى احتفالات العيد القومى للمحافظة، ونصر أكتوبر العظيم، حيث من المقرر أن تشمل جولتهم ثلاثة مراكز بالمحافظة.

يذكر أن وزير الأوقاف، يشارك في احتفالات محافظة الوادى الجديد بالعيد القومى رقم 59 لها، حيث أدي صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير، كما يشهد افتتاح المول التجاري الذي تقيمه هيئة الأوقاف بمدينة الخارجة، تمهيدًا لطرح وحداته التجارية والإدارية للتمليك بالمزاد العلني.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير 12 مسجدًا بعد إحلالها وتجديدها وفرشها، كما دفع بقافلة الدعاة والتي تضم 5 تخصصات طبية نادرة إلى المحافظة لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني للمرضى.
محافظو الوادى الجديد السابقون يشاركون وزير الأوقاف افتتاح مشروعات جديدة.. صور
محافظو الوادى الجديد السابقون يشاركون وزير الأوقاف افتتاح مشروعات جديدة.. صور

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