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محافظات

محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي يقود سفينة الوطن وسط العواصف والأنواء

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:17 م
دكتور مهندس كمال
دكتور مهندس كمال جاد شاروبيم
همت الحسينى
هنأ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال محافظ الدقهلية، فى بيان له:"أوجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي أحد أبناء العسكرية المصرية الذي يقود سفينة الوطن وسط العواصف والأنواء، وتحية لكل يدا تبني وتعمر من أجل مستقبل اولادنا واحفادنا مستقبل وطنا اشرقت شمس حضارته علي الدنيا وعلما العالم معني الحياة، كل نصر وشعب مصر الطيب العريق طيبون وكل نصر وشعب الدقهلية في خير وسلام".

وأضاف:"أن نصر أكتوبر رمضان العظيم هو أول إنتصار حقيقي لمصر في تاريخها الحديث وربما في تاريخها كله وفي ذكرى هذا النصر العظيم يطيب لي أن أبعث بتحية الإجلال والتقدير لكل فرد في قواتنا المسلحة الوطنية الشريفة من أكبر قائد إلي أصغر جندي".

وتابع: " كما أوجه التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لنعيش مرفوعوا الرأس وتحية لكل مصاب قاتل بشرف وبسالة ليتحقق هذا النصر العظيم ، وتحية لشعب مصر الأصيل الذي توحدا علي قلب رجل واحد خلف قوتنا المسلحة في حرب أكتوبر رمضان المجيدة لإستعادة الأرض والكرامة .

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