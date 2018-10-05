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منوعات

بسبب العنصرية..غضب ضد ترشح فنان نيوزيلندي لجائزة شهيرة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:17 م
صدى البلد
أ ش أ
دافع القائمون على جائزة (ترنر) عن دعمهم للفنان "لوك ويليس طومسون"، النيوزيلاندى المولد، والتي أثارت ترشح أعماله خاصة فيلم "أوتوبورت" 2017، لنيل الجائزة غضب الكثيرين بسبب ما استفادته من معاناة السود.

ويصور الفيلم - الذى تم تصويره بالأبيض والأسود بفيلم 35 مم - لحظة مقتل صديقه الأسمر " فالدانو كاستيل" على أيدى الشرطة في مينيسوتا فى عام 2016 .. وبث على الهواء مباشرة على صفحة "طومسون" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفى حفل توزيع الجائزة الذي أقيم مؤخرا في جنوب لندن، ارتدى عدد من مناصري حقوق السود فى الولايات المتحدة (تى شيرت) أسود للتأكيد عن معارضتهم لمنح "طومسون" الجائزة وحق السود المهمشين فى معاملة مساوية كالبيض.

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