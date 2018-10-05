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برلمان

طلب إحاطة بشأن خطة الإصلاح الإدارى للجهاز الحكومة للدولة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:07 م
طارق حسانين
طارق حسانين
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب طارق سعيد حسانين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن توجيه إلى الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى حول خطة الإصلاح الإدارى للجهاز الحكومة للدولة.

وقال "حسانين"، فى بيان اليوم، إن خطة الإصلاح الإدارى للجهاز الحكومى بالدولة أحد المحاور الرئيسية فى تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومى لما يعود بالفائدة على المواطنين، إلا أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة وجود خلل فى عملية الموظفين على الوزارات بالحكومة، حيث تعانى بعض الوزارات من وجود عجز ونقص شديد فى عدد الموظفين، بينما توجد وزارات أخرى بها تضخم وتكدس فى أعداد الموظفين العاملين بها، مما يتطلب إعداد خريطة جديدة لتوزيع الموظفين فى جميع الوزارات، وفي ضوء الاحتياجات الفعلية لكل وزارة حتى على سبيل الانتداب.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إحالة الطلب للمناقشة فى اجتماع مشترك بين لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة لنظر طلب الإحاطة واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة.

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