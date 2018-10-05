ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مدرس يبتكر طريقة جديدة لتعليم طلاب ابتدائي في سوهاج.. صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:09 م
صدى البلد
منوعات
مع بداية العام الدراسي الجديد وانتشار الكثير من السلوكيات المشينة لبعض الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، خاصة المراحل الاولى منها، تكشف لنا أن الأساليب التربوية في المدارس ليست يسيرة كما يظن البعض ولكنها تحتاج إلى مجهود شاق من المعلم، خاصة في عصرنا هذا، فلابد أن يكتسب المعلم "مربي الأجيال" وسائل جديدة تمتاز بالانفتاح ومواكبة كل جديد، مع المحافظة على مضمون الرسالة التعليمية والتربوية ومحتواها .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قصة لمعلم ثلاثيني بمعهد سليم بمركز طما في محافظة سوهاج، أبتكر طريقة في غاية الروعة لمعالجة الأمور مع طلابه في الصف الثالث الابتدائى بدلا من أسلوب الثواب والعقاب الذي أصبح لا يجدي نفعًا هذه الأيام، حيث سأل المدرس كل طالب في الصف "نفسك تبقى ايه لما تكبر ؟" فأجاب بعض الطلاب بأنهم يريدون أن يصبحوا ضباط ومنهم من أراد أن يصبح طبيبًا ومحاميًا ومهندسًا.

وفي اليوم التالي أعاد المدرس توزيع جلوس الطلاب كل حسب احلامهم، بحيث يكون الضباط معا والاطباء معا وهكذا، وكتب لقب كل طالب على كراسته .

وبدأ يمارس مهمته كمعلم لهؤلاء الطلاب، وبالطبع كان يجد منهم من يخطئ ومن لا ينفذ واجباته والمهمل والمقصر في دراسته.

وهنا يأتي دور العقاب، ولكن عقاب هذا المعلم كان مختلف، فلم يستخدم العصا في ضربهم كما هو حال معظم المدرسين، ولكن كان يقوم بسحب الكراسات المدون عليها لقب كل طالب والمكان المخصص له، كأنه يقوم بسحب اللقب منهم أي سحب حلمهم .

وبهذا الشكل والطريقة المثالية في الثواب والعقاب، ارتفع مستوى الطلاب في الفصل وظهر ذلك جليا في إتمام الطلاب لكل الواجبات المنزلية والتزامهم بالحضور يوميا، رغبة وامالا من كل طالب في هذا السن الصغير في الحفاظ على حلمهم المنتظر .

ترشيحاتنا

مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مشادة الشيوخ على ltc

روسيا تستدعي السفير الهولندي

خطيب بلاط الكبير: نفي المفسدين عقوبة إلهية في الدنيا

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

السعودية تكشف كواليس العثور على جثة مربوطة بسرير وسط الطريق.. فيديو وصور

الفيشاوي يتراجع ويحضر ندوة تكريمه فى غياب ابنه

المبشع والقصاص والضريبي.. كيف يتحاكم أهل سيناء فيما بينهم؟

شكاوى ضد شركة إل عال الإسرائيلية للطيران

سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

إصابة 320 في تصادم قطارين في جنوب أفريقيا

أغنية جديدة لمحمد رمضان فى ذكرى انتصارات أكتوبر .. فيديو

انتصار السيسي تعلن استقبال ميلانيا ترامب .. غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر 2018.. طالبة بطب أسنان وعاشقة للبولينج والرقص

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

فيديو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب بسيناء يصب في مصلحة العالم.. فيديو
التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟