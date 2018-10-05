مدرس يبتكر طريقة جديدة لتعليم طلاب ابتدائي في سوهاج.. صور

مع بداية العام الدراسي الجديد وانتشار الكثير من السلوكيات المشينة لبعض الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، خاصة المراحل الاولى منها، تكشف لنا أن الأساليب التربوية في المدارس ليست يسيرة كما يظن البعض ولكنها تحتاج إلى مجهود شاق من المعلم، خاصة في عصرنا هذا، فلابد أن يكتسب المعلم "مربي الأجيال" وسائل جديدة تمتاز بالانفتاح ومواكبة كل جديد، مع المحافظة على مضمون الرسالة التعليمية والتربوية ومحتواها .



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قصة لمعلم ثلاثيني بمعهد سليم بمركز طما في محافظة سوهاج، أبتكر طريقة في غاية الروعة لمعالجة الأمور مع طلابه في الصف الثالث الابتدائى بدلا من أسلوب الثواب والعقاب الذي أصبح لا يجدي نفعًا هذه الأيام، حيث سأل المدرس كل طالب في الصف "نفسك تبقى ايه لما تكبر ؟" فأجاب بعض الطلاب بأنهم يريدون أن يصبحوا ضباط ومنهم من أراد أن يصبح طبيبًا ومحاميًا ومهندسًا.



وفي اليوم التالي أعاد المدرس توزيع جلوس الطلاب كل حسب احلامهم، بحيث يكون الضباط معا والاطباء معا وهكذا، وكتب لقب كل طالب على كراسته .



وبدأ يمارس مهمته كمعلم لهؤلاء الطلاب، وبالطبع كان يجد منهم من يخطئ ومن لا ينفذ واجباته والمهمل والمقصر في دراسته.



وهنا يأتي دور العقاب، ولكن عقاب هذا المعلم كان مختلف، فلم يستخدم العصا في ضربهم كما هو حال معظم المدرسين، ولكن كان يقوم بسحب الكراسات المدون عليها لقب كل طالب والمكان المخصص له، كأنه يقوم بسحب اللقب منهم أي سحب حلمهم .



وبهذا الشكل والطريقة المثالية في الثواب والعقاب، ارتفع مستوى الطلاب في الفصل وظهر ذلك جليا في إتمام الطلاب لكل الواجبات المنزلية والتزامهم بالحضور يوميا، رغبة وامالا من كل طالب في هذا السن الصغير في الحفاظ على حلمهم المنتظر .