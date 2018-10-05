شاهد..توقعات الجماهير لبطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم

فرط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الفوز بنتيجة عريضة أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري، واكتفى بالتغلب عليه بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام الدولي فى إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



كما تعادل فريق المصري وفيتا كلوب بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بورسعيد في إطار دور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وجهت عدسة صدى البلد سؤالا للمواطنين بعنوان من يفوز ببطولتي ابطال افريقيا والكونفدرالية هذا الموسم ؟ .



في البداية يقول احمد صفوت احد المواطنين أن الاهلي فريق متكامل يؤدي كورة محترمة ولديه رئيس نادي علي قدر كبير من المسؤلية وقدم باداء جيد في جميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا وقادر علي حسم البطولة لصالحه .



واضاف كريم علي احد المشجعين ان النادي الاهلي مستقر في الفترة الحالية وذلك اثر بالايجاب علي أدائه في بطولة افريقيا كما شاهدنا تميزه امام وفاق سطيف الجزائري وانهاء المباراة بهدفين دون رد .



واوضح احمد علي احد المشجعين ان النادي المصري قام باداء متميز في كاس الكنفدرالية منذ بداية البطولة ونتمني له الفوز بالبطولة الكوونفدرالية لانه من افضل الفرق في البطولة وادائه متميز .



واشار محمد حامد الي ان من افضل المدربين المصرين في مصر الان هو الكابتن حسام حسن متمنيا له الفوز بكاس الكونفدرالية بعد تميز المصري علي اغلب الفرق المشاركة بالبطولة وامكانية حسم البطولة لصالحه .



وتابع محمد علي احد المواطنين قائلا : ان بطولة ابطال افريقيا محسومة للنادي الاهلي بعد تميزه بها وايضا بطولة كاس الكونفدرالية محسوما للمصري لادائه الجيد .