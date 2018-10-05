معلومات لا تعرفها عن الطبيب الكونجولي الفائز بجائزة نوبل للسلام



فاز الطبيب الكونجولي دنيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام لعام 2018 اليوم الجمعة وذلك بالمناصفة مع الناشطة الأيزيدية نادية مراد، وموكويجي هو طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية.



وقالت اللجنة النرويجية التي تمنح الجائزة إن فوز موكويجي جاء ثمرة لجهوده من أجل إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب.



1- الطبيب دينيس موكويجي يعمل منذ سنوات طويلة في مداواة الأم جراح النساء ضحايا الاغتصاب في الحرب المنسية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.



2 - ولد في مارس 1955 في بوكافو في حين كانت الكونجو مستعمرة بلجيكية، وكان الثالث من بين تسعة أبناء بعد دراسة الطب في بوروندي المجاورة عاد إلى بلده للتدرب في مستشفى ليميرا على الهضبة الوسطى في جنوب كيفو.



3- يبلغ الطبيب موكويجي من العمر 63 عامًا وهو أبن رجل دين ومتزوج وأب لخمسة أبناء وأنهى دراسته في فرنسا في أنجيه ثم عاد إلى بلاده وقرر البقاء فيها في أحلك الأوقات ، وقالت أوروبية عملت معه عدة سنوات في بانزي إنه رجل مؤمن ويمارس عمله "بهدى من قيمه ولا يعرف الاستسلام".



4- قال الطبيب موكويجي في 2015 للعاملين في مستشفى بانزي الذي يديره في بوكافو عاصمة إقليم كيفو الجنوبي إن الإنسان يكف عن أن يكون أنسانًا عندما يفقد القدرة على بذل المحبة ومنح الأمل للآخرين.





5- يعد موكويجي متحدثًا بلسان ملايين المدنيين الذين تهددهم المجموعات المسلحة أو عصابات الإجرام في كيفو الغنية بمعدن الكولتان المستخدم في صناعة بطاريات السيارات ويدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية.



6- كان موكويجي مستهدفًا ونجا في أكتوبر 2012 من محاولة اغتيال وبعد قضائه فترة قصيرة في أوروبا، عاد إلى بوكافو في مطلع 2013.



7- يسافر موكويجي مرتين في السنة وخصص هذه السنة إحداهما لزيارة العراق للاطلاع على أحوال الأيزيديات ضحايا الاغتصاب. عدا عن ذلك يقيم في مؤسسة بانزي تحت الحماية الدائمة لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو.



8- موكويجي رجل مستقيم ونزيه لكنه لا يتساهل مع أي إهمال ويسعى لأن يجعل من بانزي مركزًا مرموقًا يتمتع بالمعايير الدولية المعترف بهاوتتلقى مؤسسته التمويل من الاتحاد الأوروبي.



9-اكتشف مدى آلام النساء اللواتي لا يحصلن على العناية اللازمة ويعانين باستمرار من جروح لا تندب بعد الولادة ما يجعلهن عرضة لسلس البول الدائم بعد تخصصه في أمراض النساء والتوليد في فرنسا، عاد إلى ليميرا في عام 1989 ليعيد إحياء قسم أمراض النساء.



111- بعد حرب الكونجو الأولى في عام 1996، أسس الطبيب موكويجي عام 1999مستشفى بانزي الذي صمم ليسمح بتسهيل عملية الولادة على النساء وسرعان ما أصبح المركز عيادة للاغتصاب مع غرق كيفو في رعب حرب الكونجو الثانية (1998-2003) وجرائم الاغتصاب الجماعي.



11- كوفىء موكويجي الذي يتميز بصوت عميق وهادئ مرارًا في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ودفعه نشاطه وحيويته في 2014 إلى تشكيل حركة نسوية ذكورية باسم "في-مين كونغو" (V-Men Congo) .



12- شارك موكويجي بصورته في حملة عالمية تدعو كبرى الشركات متعددة الجنسية إلى مراقبة سلاسل التوريد لضمان عدم شراء "خام الدم" الذي يسهم في تأجيج العنف في شرق الكونجو، والتي تتعلق بالاتجار بخام الكولتان.



13- شجب موكويجي الذي يداوي جراح النساء في فيلم وثائقي عن كفاحه بهذا العنوان، "مناخ الاضطهاد وتضييق مساحة الحريات الأساسية" في بلاد بعام 2015، وفي حين تغرق جمهورية الكونجو الديمقراطية في أزمة سياسية تتخللها أعمال عنف،



14- شجع موكويجي في نهاية يونيو الكونجوليين على "النضال السلمي" ضد نظام جوزف كابيلا ودعاهم إلى عدم المراهنة على الانتخابات المقررة في 23 ديسمبر التي قال "إننا نعرف مسبقًا أنه سيتم تزويرها".