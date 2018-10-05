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محافظات

وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:07 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمه للإيواء المشردين بالشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، دار بسمة لإيواء المشردين بمحافظة الشرقية، حيث تفقد الدار واطمأن على النزلاء.

وأشاد "صبحي"، بالخدمة المقدمة للنزلاء، وأبدى إعجابه بما يقدمه شباب محافظة الشرقية لخدمة المشردين بشوارع الجمهورية.

وحرص على سؤال النزلاء عن الخدمة المقدمة لهم وراحتهم بالدار، وطلب منهم الدعاء له ولمصر وجيشها وشرطتها والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر الزيارة الدكتور حامد زايد السكرتير المساعد لمحافظ الشرقية، ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور خالد العراقي النائب البرلماني، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور
وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور

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