وزير الشباب والرياضة يزور دار بسمة لإيواء المشردين بالشرقية.. صور

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، دار بسمة لإيواء المشردين بمحافظة الشرقية، حيث تفقد الدار واطمأن على النزلاء.





وأشاد "صبحي"، بالخدمة المقدمة للنزلاء، وأبدى إعجابه بما يقدمه شباب محافظة الشرقية لخدمة المشردين بشوارع الجمهورية.





وحرص على سؤال النزلاء عن الخدمة المقدمة لهم وراحتهم بالدار، وطلب منهم الدعاء له ولمصر وجيشها وشرطتها والرئيس عبدالفتاح السيسي.



