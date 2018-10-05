في اليوم العالمي للمعلم.. شوقي: المدرس حجر أساس المنظومة.. عمر: سنصدر قرارات سارة تقديرًا للمدرسين قريبًا .. مجاهد: تحية إجلال واحترام لكل مربيي الأجيال.. وحجازي يقدم التهنئة عبر فيسبوك

مليون و161 ألف مصري اختاروا مهنة التدريس في المدارس

المعلمون يستحقون من العالم أجمع أن يقدم لهم بطاقة شكر وعرفان



يحتفل اليوم العالم كله بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام ، ويعتبر اليوم العالمي للمعلم بمثابة إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.



ويهدف الاحتفال هذا العام إلي انتهاز هذه الفرصة لتذكير المجتمع العالمي بأن "الحق في التعليم يعني الحق في معلم مؤهل"، وكان قد تم اختيار هذا الموضوع للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، حيث يتم الاعتراف بالتعليم كحق أساسي، وحق لا يمكن تحقيقه بدون معلمين مؤهلين.



من جانبه ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن المعلم يعتبر الركيزة الأساسية للعملية التعليمية ولا ينكر أحد دور المعلم؛ فهو الذى يمثل حجر الأساس فى منظومة التعليم، كما أنه لا تطوير ولا ارتقاء ولا نهوض بالعملية التعليمية بدون إعداد المعلم الجيد والفعال المتسلح بأدوات العصر المعرفية والتكنولوجية، والمؤهل تربويًّا بأحدث استراتيجيات التعليم والتعلم فى ضوء المعايير القومية والعالمية.



وأضاف شوقى في تصريحات صحفية له ، أن الوزارة تقدر وتحترم دور المعلم وتبذل قصارى جهدها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وكافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية؛ من أجل العمل على تحسين الأداء المهنى للمعلم، والارتقاء بمستواه المادى، موضحا أنه تم استحداث منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، والذي تولاه الدكتور محمد عمر ، مشيرًا إلى أن هذا المنصب له كل صلاحيات الوزير وهو ما يعكس مدى اهتمام الدولة بكل ما يتعلق بالمعلم المصري.



كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير برامج التنمية المهنية المتميزة للمعلمين، وذلك من خلال مشروع "المعلمون أولا"، وأيضا التعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، بما يعكس أفضل الممارسات العالمية فى مجال التعليم، ويؤدى إلى الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.



ووجه الوزير لمعلمى مصر المخلصين أمل مصر المشرق، أن يكونوا القدوة والمثل الأعلى لأبنائهم الطلاب، وأن يغرسوا فيهم حب الوطن وأن يكونوا على إلمام دائم بالمستجدات التربوية الحديثة لتحقيق أفضل تعليم وتعلم.



ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه يتقدم بخالص التهنئة لجميع معلمي مصر ، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذى يواكب احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد.



وقال عمر في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن الدولة خلال المرحلة الحالية تضع ملف التعليم والمعرفة و صحة المواطن المصرى على رأس أولوياتها ، مشيرًا إلى أن المعلم هو العنصر الأهم فى نظر الدولة سواء بالتعليم ما قبل الجامعى والجامعى لبناء إنسان مصرى يحافظ على وطننا الغالى ويعيد له مكانته التى يستحقها.



وأوضح عمر أنه خلال الفترة القصيرة القادمة ، ستعمل الوزارة على إصدار العديد من القرارات التى طالما طالب بها المعلمون خلال العقود الماضية ، تقديرا وعرفانا برسالتهم السامية التى حافظت ومازالت تحافظ على الهوية المصرية.



كما أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه يتقدم بتحية إجلال واحترام لكل معلمي مصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم.



وقال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن المعلمين هم الركيزة الأهم في برنامج تطوير التعليم ،الجاري تطبيقه الان من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اعتبار انهم هم من يراهم التلاميذ ويعتبرونهم القدوة والمثل الاعلي



وأضاف مجاهد قائلًا : كلي ثقة في أن برنامج تطوير التعليم في مصر ، سينجح وسيكون المعلم هو حجر الزاوية في هذا النجاح.



ووجه الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم رسالة تهنئة إلى جميع معلمي مصر ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام.



قال حجازي في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : زملائي المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، فإني أتقدم لكم بالتهنئة فأنتم أصحاب رسالة وأمانة تحملونها لتربية جيل ناشئ وقادر على حمل المسئولية في الإبداع والابتكار.



وأضاف حجازي ، أن المعلمين يستحقون من العالم أجمع أن تقدم لكم بطاقة شكر وعرفان بذلك الدور الذي يقومون به على الرغم من كل التحديات التي تواجههم.



واستكمل رسالته قائلًا : يتحتم على كل فرد في المجتمع المصري النظر بعين الاحترام والإجلال والإكرام والتواضع للمعلم بصفة عامة والمعلم المصري بصفة خاصة فتواضعك له عز ورفعة لك.



جدير بالذكر أنه ، وفقاُ للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ إجمالي عدد المعلمين العاملين بالتعليم قبل الجامعي مليونا و161 ألف معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية.



وأظهرت إحصائيات الجهاز، أن إجمالي عدد المدرسين بالتعليم قبل الابتدائي يبلغ نحو 49.6 ألف مدرس ، منهم 45.7 ألف مدرس بالتعليم العام ، و 3.9 ألف بالتعليم الأزهري ، يقومون بالتدريس للنحو 1.3 مليون تلميذ.



ونوهت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الابتدائي يبلغ نحو 496.7 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي ، منهم 420.8 ألف مدرس بالتعليم العام ، و 75.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهري ، يقومون بالتدريس لنحو 12 مليون تلميذ.



أما عن اجمالي عدد المدرسين في التعليم الاعدادي ، فقد أظهرت الإحصائيات أنه يصل إلى 298.9 ألف مدرس ، منهم 253.9 ألف مدرس بالتعليم العام، و 44.9 ألف مدرس بالتعليم الأزهري ، يقومون بالتدريس لنحو 501 مليون تلميذ.



وفيما يخص التعليم الثانوي،تشير إحصائيات الجهاز إلى أن إجمالي المعلمين فيه 148 ألف مدرس بالتعليم الثانوي ، منهم 105.7 ألف مدرس بالتعليم العام ، و 42.3 ألف مدرس بالتعليم الأزهري ، يقومون بالتدريس لنحو 2 مليون تلميذ.



وبالنسبة للتعليم الثانوي الفني ، فعدد مدرسينه 148.5 ألف معلم يقومون بالتدريس لنحو 1.8 مليون تلميذ .



كما يوجد 8.4 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لنحو 123.7 ألف تلميذ .



ويبلغ اجمالي عدد المدرسين بمدارس التربية الخاصة 9.7 ألف جنيه يقومون بالتدريس لنحو 38.8 ألف تلميذ.



ويبلغ إجمالي عدد مدرسي الأزهر الذين يقومون بالتدريس بمدارس القراءات نحو 25 ألف تلميذ أزهري.



جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمعلم ، يعتبر بمثابة إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.



ويهدف الاحتفال هذا العام إلي انتهاز هذه الفرصة لتذكير المجتمع العالمي بأن "الحق في التعليم يعني الحق في معلم مؤهل"، وكان قد تم اختيار هذا الموضوع للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، حيث يتم الاعتراف بالتعليم كحق أساسي، وحق لا يمكن تحقيقه بدون معلمين مؤهلين



وحظيت المدارس المصرية بوجود العديد من النماذج المشرفة من المعلمين الذين تعاملوا مع مهنتهم على أنها رسالة سامية وتعاملوا مع مدارسهم على حرم له قدسيته، ولم يتعاملوا مع التدريس على أنه مجرد وظيفة للحصول على أجر.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري،عدد من النماذج المشرفة الموجودة بمدارسنا المصرية،وذلك في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام.



ومن أبرز هذه النماذج المشرفة،معلم يدعى أحمد حلمي بمدرسة ترعة خامسة للتعليم الاساسي بإدارة أبو صوير التعليمية،صمم رغم إصابته بكسر في القدم على أن يذهب لمدرسته ويدخل فصله ويشرح حتى لا يتأخر التلاميذ في المنهج.



ومن النماذج المشرفة أيضًا محمد راشد عبد المنعم مدرس اللغة العربية المثالي بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية، بإدارة الدقى التعليمية، والذي كرمه وزير التربية والتعليم يوم 13 يناير 2018 لتميزه في الأداء والتواصل الجيد مع الطلاب، وأيضًا لمراعاة الجانب الوجدانى لهم، وحسن الخلق والضمير وتمسكه بالمبادئ والقيم الأصيلة.



وهناك أيضًا يسري حامد مدير مدرسة السلام بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية ، الذي حرص بنفسه على تنظيف ومسح أحد فصول المدرسة لاستقبال الطلاب قبل بدء الدراسة وذلك في عام 2016.



وكذلك هناك علاء محمود مدير مدرسة الشهيد محمود محمد بمحافظة الشرقية ، الذي حرص بنفسه على المشاركة في دهان حوائط المدرسة وتزيين المقاعد لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 .



ومن النماذج المشرفة أيضًا ، مروة فريد فخري معلمة الفيزياء بمدرسة بولاق الثانوية المشتركة بمحافظة الوادى الجديد، التي ابتكرت فكرة جديدة لكسر شعور الخوف والقلق لدى طلابها من الامتحان، وخاصة أن مادة الفيزياء من أصعب المواد الدراسية، والتي تتسبب في قلق كبير لطلاب المرحلة الثانوية، حيث أهدت جميع طلابها وردة جميلة الى جانب ورقة الأسئلة والإجابة.



وأكدت مروة فريد فخري معلمة الفيزياء بالمدرسة، أنها استوحت الفكرة من خوف طلابها وسؤالهم الدائم عن الامتحان ومدى صعوبته، مما تسبب لها في قلق على طلابها، ورأت أن تمنحهم الثقة وتتعامل معهم بصفة الشقيقة الكبرى وخلق جو أسرى داخل لجنة الامتحان،وذلك كان كفيلا أن يضفي يوما جميلا لمادة الفيزياء على عكس ما كان يتوقعه الطلاب.



وعقب انتهاء فترة الامتحان استقبلت المعلمة طلابها بمخبوزات الكيك لتصلهم رسالتها أنها مستمرة بجانبهم قبل الامتحان وبعده وسط فرحة غامرة على وجوه طلاب الفيزياء.



وعلى صعيد آخر .. تم تكريم المعلمة إيمان عبد الوهاب، مدرسة العلوم، حيث قامت بشرح درس "تجويف القلب" بطريقة عملية على قلب حيوان حقيقي اشترته على نفقتها الخاصة من أجل استيعاب الأطفال لهذا الدرس.



كما يوجد بين معلمي مصر معلمة تدعى ولاء نصاري ، وهي معلمة لغة عربية في مدرسة اللغات المتميزة التجريبية في أسوان ، وحصلت على العديد من الجوائز والألقاب آخرها المعلم الرائد المثالي لعام 2018 على مستوى مصر،وفازت بالمركز الأول لمسابقة أفضل معلم في مصر عام 2017 التي أطلقها الائتلاف المصري للتعليم وتأهلت للمسابقة العالمية "أفضل معلم في العالم، وحصلت في أكتوبر 2017 على درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس ، وتتولى منصب منسق أنشطة منظمة اليونسكو في مدرستها بأسوان".