ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اللواء محمد زكي الألفي: التاريخ هو من يشهد للجندي المصري

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:59 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب متقاعد محمد زكي الألفي
أ ش أ
قال اللواء أركان حرب متقاعد محمد زكي الألفي إن دور القوات المسلحة في البطولات ليست وليدة اليوم وما تم من أعمال وبطولات في السابق والحاضر هو ناتج حضارة عميقة تمتد جذورها إلى 7 آلاف عام وأن التاريخ هو من يشهد للجندي المصري.

وأضاف أنه كان برتبة ملازم أول في محطة الركاب في الدفرسوار التي كانت توجد علي البحيرات وكان الفاصل بين الجيش الثاني الميداني والثالث الميداني وكان هذا الموقع خطيرا لدرجة أن الرئيس الراحل أنور السادات والفريق محمد صادق وزير الحربية قاما بأكثر من زيارة للمكان لاعطاء الاحساس بأهمية المكان للجنود.

وأوضح أن أهمية المكان في ذلك الوقت لقربه من القاهرة ويمكن الانطلاق منه إلى مدن القناة وكان يخصص له قوة فرقة كاملة لمواجهة اي اعتداء من جهتها.

وعن أصعب المواقف التي واجهته كان في مواجهة مباشرة مع مدرعة من مدرعات العدو وحاول اقتحام الدفاعات في مواجهة مباشرة بغرض بث الرعب والقضاء عليهم ولكن نظرا لارتكاز موقعه الدفاعي علي ترعة جافة كانت تشكل مانعا لتلك المدرعة التي كانت تحمل10 جنود من جنود المظلات الاسرائيلي.

ويؤكد اللواء الألفي أنه من الصعب جدا في الحرب الفعلية أن يقوم الجنود بعملية التنشين نحو الهدف لإصابته ووقتها قاموا بإمطار العدو بوابل من الطلقات، قائلا "اتذكر وقتها الرقيب صلاح الدين الذي فتح الرصاص علي المدرعة بشكل متواصل مما اضطرها إلي النزول في الترعة الجافة مما مكننا من اقتحامها وتم اسر من فيها وتسليمهم للقيادة.

ويقول إنه وزملاءه استطاعوا أن تقوم بصد العدو في الدفرسوار عند قرية الجلاء وأدارت معركة دفاعية قوية وتم تدمير العشرات من الدبابات واخص الرائد نوارين الباسل الذي استطاع وحده تدمير أكثر من20 دبابة والرائد محمد الشافعي عطية الذي قاتل في نفس المعركة يومي15 و16 أكتوبر ودمر16 دبابة وأسر10 جنود والرائد أحمد إبراهيم كحيل الذي دمر4 دبابات وأصيب في اذنه ولم يترك موقعه رغم الإصابة الشديدة التي تركت أثرا عليه وأثبت الجندي المصري في المعركة أنه نموذج لبسالة الفرد المقاتل في مواجهة الدبابة.

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعلن استجابته للشكاوى الخاصة بالمدرسة المصرية اليابانية في التجمع

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي

دراسة برلمانية لزيادة مرتبات المعلمين إلى 8500 جنيه

4 أتوبيسات مكيفة لنقل المواطنين إلى مدينة بني سويف الجديدة

إصابة 320 في تصادم قطارين في جنوب أفريقيا

أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

سرقة مجوهرات ثمينة من فيلا أميرة مغربية

الفيشاوي يتراجع ويحضر ندوة تكريمه فى غياب ابنه

محمود حميدة: مش هخاف لو جالي السرطان

انفراد ناشئي الأهلي بصدارة بطولات الجمهورية

الدولار يتجه لأعلى مستوى في 10 أسابيع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر 2018.. طالبة بطب أسنان وعاشقة للبولينج والرقص

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

فيديو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب بسيناء يصب في مصلحة العالم.. فيديو
التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟