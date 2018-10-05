اللواء محمد زكي الألفي: التاريخ هو من يشهد للجندي المصري

قال اللواء أركان حرب متقاعد محمد زكي الألفي إن دور القوات المسلحة في البطولات ليست وليدة اليوم وما تم من أعمال وبطولات في السابق والحاضر هو ناتج حضارة عميقة تمتد جذورها إلى 7 آلاف عام وأن التاريخ هو من يشهد للجندي المصري.



وأضاف أنه كان برتبة ملازم أول في محطة الركاب في الدفرسوار التي كانت توجد علي البحيرات وكان الفاصل بين الجيش الثاني الميداني والثالث الميداني وكان هذا الموقع خطيرا لدرجة أن الرئيس الراحل أنور السادات والفريق محمد صادق وزير الحربية قاما بأكثر من زيارة للمكان لاعطاء الاحساس بأهمية المكان للجنود.



وأوضح أن أهمية المكان في ذلك الوقت لقربه من القاهرة ويمكن الانطلاق منه إلى مدن القناة وكان يخصص له قوة فرقة كاملة لمواجهة اي اعتداء من جهتها.



وعن أصعب المواقف التي واجهته كان في مواجهة مباشرة مع مدرعة من مدرعات العدو وحاول اقتحام الدفاعات في مواجهة مباشرة بغرض بث الرعب والقضاء عليهم ولكن نظرا لارتكاز موقعه الدفاعي علي ترعة جافة كانت تشكل مانعا لتلك المدرعة التي كانت تحمل10 جنود من جنود المظلات الاسرائيلي.



ويؤكد اللواء الألفي أنه من الصعب جدا في الحرب الفعلية أن يقوم الجنود بعملية التنشين نحو الهدف لإصابته ووقتها قاموا بإمطار العدو بوابل من الطلقات، قائلا "اتذكر وقتها الرقيب صلاح الدين الذي فتح الرصاص علي المدرعة بشكل متواصل مما اضطرها إلي النزول في الترعة الجافة مما مكننا من اقتحامها وتم اسر من فيها وتسليمهم للقيادة.



ويقول إنه وزملاءه استطاعوا أن تقوم بصد العدو في الدفرسوار عند قرية الجلاء وأدارت معركة دفاعية قوية وتم تدمير العشرات من الدبابات واخص الرائد نوارين الباسل الذي استطاع وحده تدمير أكثر من20 دبابة والرائد محمد الشافعي عطية الذي قاتل في نفس المعركة يومي15 و16 أكتوبر ودمر16 دبابة وأسر10 جنود والرائد أحمد إبراهيم كحيل الذي دمر4 دبابات وأصيب في اذنه ولم يترك موقعه رغم الإصابة الشديدة التي تركت أثرا عليه وأثبت الجندي المصري في المعركة أنه نموذج لبسالة الفرد المقاتل في مواجهة الدبابة.