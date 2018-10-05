الخارجية الروسية: موسكو تعمل حاليًا على عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أن موسكو تعمل حاليًا على عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إطار زمني لهذا المؤتمر حتى الآن.



وأضاف فيرشينين لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الجمعة/:- "نحن نعتقد أن مثل هذا المؤتمر الدولي سيكون مهما جدًا ومطلوبًا"، مضيفًا :-"إن عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم مسألة مهمة جدًا أيضًا، فهم ليسوا قوى عاملة فقط بل وأناس يكتسبون الثقة في وطنهم ويعودون إليه".



وأكد أن موسكو جادة في عقد مؤتمر بشأن اللاجئين السوريين، مشيرًا أنه يمكن أن يعطي دفعة قوية لتهدئة مخاوف أولئك الذين يقولون أن الوقت لم يحن بعد لعودة اللاجئين، وكذلك التخفيف من مخاوف اللاجئين أنفسهم"، مشددًا على أن الظروف باتت مُهيئة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين.